دينار ينفي تهريب شحنات نفط من ميناء الزويتينة

قال رئيس اتحاد عمال النفط والغاز في ليبيا سعد دينار، إن حالة الإغلاق التي يشهدها قطاع النفط في ليبيا تقتصر على ميناءي الزويتينة والبريقة شرقي البلاد.

وأضاف دينار في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن الشحنة التي صدرت من ميناء الزويتينة المغلق خلال الأيام الماضية كانت بعلم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وليست شحنة مهربة كما تم تداوله.

وأكد دينار أن موانئ النفط الحريقة ورأس لانوف والسدرة بالمنطقة الوسطى تعمل بشكل طبيعي. كما أشار إلى أن الإنتاج النفطي قد وصل عقب أحداث 2011 إلى ما يقارب مليوناً و600 ألف برميل يومياً، إلا أن الإغلاقات والحروب التي شهدها منذ 2014 حتى اليوم وعدم توفير الميزانية اللازمة للصيانة الدورية أدت لتراجعه.

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