رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا بيلد 2022 في دورته الثانية عشر

طرابلس 30 مايو 2022 (وال)- أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين، معرض ليبيا بيلد الدولي 2022 للبناء والإنشاءات في دورته الثانية عشر، والمقام على أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدي ليبيا ومديري الشركات.

وقام رئيس الحكومة بجولة داخل أجنحة المعرض، إطلع خلالها على أخر تطورات وابتكارات شركات البناء والتشييد وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة كبرى من ليبيا متخصصة في مجال البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 95 شركة عالمية والتي منها 35 شركة من إيطاليا، وأكثر من 29 شركة من تركيا، وأكثر من 10 شركات من مصر، وأكثر من 10 شركات من تونس. (وال)

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