خاص: من بينهم باشاغا والحِبري ..مصادر لِصدى تفصح عن أبرز الحاضرين لـِ”اجتماع سرت” يوم الغد

صرّحت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع الذي سيعقد غداً بمدينة سرت، سيشهد حضور عدد من المسؤولين والوزراء بالحكومة الليبية ومدراء الهيئات التابعة لمجلس النواب.

من أبرزهم رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” و نائب المحافظ “علي الحبري” وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “محمد المختار” و”مراجع غيث”.

أيضاً رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء “عبد السلام الحاسي” ورئيس ديوان المحاسبة البيضاء “عمر عبد ربه”، مع ووزير المالية بالحكومة الليبية “أسامة حماد” وأعضاء من لجنة المالية بالنواب وغيرهم.

مشيرةً إلى وصول “عقيلة صالح” و “عبد السلام الحاسي” و “علي الحبري” إلى مدينة سرت هذا المساء تمهيداً للمشاركة في اجتماع الغد.

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