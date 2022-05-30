شركة ريبسول تعتزم استئناف أعمال الحفر الاستكشافي في ليبيا

أكدت شركة ريبسول النفطية، عزمها استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في ليبيا بالمناطق الاستكشافية التعاقدية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الاثنين للمكتب الرئيسي لشركة ريبسول بمدينة مدريد الإسبانية، بناءً على الدعوة الموجهة له من المدير التنفيذي للشركة جوسو جون إيماس، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة.

وجددت ريبسول خلال اجتماعها بصنع الله التزامها بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة، بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية، وبما يتلاءم مع ظروف المكامن، وكذلك دعم مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة وليبيا بصفة عامة.

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