شركة الواحة للنفط تُفعّل عدد من الآبار المقفلة بحقول الشركة المختلفة

طرابلس 30 مايو 2022 (وال)- أعلنت شركة الواحة للنفط؛ عن تفعيل عدد من الآبار المقفلة بحقول الشركة المختلفة، من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاحية من مختلف المكامن النفطية.

وبحسب المكتب الإعلامي للشركة؛ فإن قرار التفعيل جاء عقب اجتماع فني عقد خلال اليومين الماضيين؛ بين مختصي إدارة هندسة المكامن والإنتاج، ومختصي شركة ” هاليبورتن ” للخدمات النفطية.

حيث تم إعلان الشروع في تنفيذ برنامج لتفعيل عدد من تلك الآبار المقفلة وإعادة وضعها على الإنتاج، من خلال برنامج محدد الأسباب ووضع برامج الصيانة اللازمة لمعالجة المشاكل الميكانيكية والمكمنية الفنية والتي تحول دون استمرار إنتاجها.

ويتضمن البرنامج تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة وتحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار.

وأصدر المجتمعون التوصيات وبرامج الصيانة اللازمة وتنفيذها بالتعاون بين مختصي الشركتين.

ويستهدف هذا البرنامج في مرحلته الأولى تفعيل عدد عشرة آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة، ومن المتوقع تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يوميًا. (وال)

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