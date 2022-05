رغم إصدار قرار بتخفيض سعر وقود الطائرات.. الخطوط الليبية “لتبادل” : لهذه الأسباب لن يتم تخفيض سعر تذاكر السفر

أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية “صابر التير” اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل أن شركة الخطوط الليبية قد قامت بعقد اجتماع خلال المدة الماضية للمطالبة بخفض سعر وقود الطائرات والذي كان سيرتفع على ماهو عليه في السوق المحلي، فيما وقع عدد 8 شركات طيران على هذه المطالبة وتم تحويلها إلى وزارة المواصلات ومن ثم تم تحويلها إلى رئاسة الوزراء من قبل وزارة المواصلات للموافقة عليها.

وأضاف “التير” أن شركة الخطوط الجوية الليبية لن تعدل في أسعار تذاكرها، وذلك لأن الخطوط الليبية قد بادرت فيما مضى بالمطالبة بتخفيض سعر الوقود حتى لا ترتفع سعر التذاكر، وذلك في إطار التخفيف على المواطنين وتجنيبهم زيادة ضريبة الوقود في سعر التذاكر.

