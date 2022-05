“طيران البراق” لتبادل: ننتظر تسعيرة شركة البريقة حول سعر وقود الطائرات حتى نرى في خفض أسعار التذاكر من عدمه

أكد مسؤول بشركة الطيران الجوي البراق اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل أن طيران البراق تنتظر تسعيرة شركة البريقة لتسويق النفط حول أسعار وقود الطائرات.

وأضاف المسؤول بشركة البراق أن الشركة سترى في خفض سعر تذاكر بعد تسعيرة الوقود التي ستصدر من البريقة والتي من خلالها ستقوم الشركة بتخفيض سعر التذاكر ام لا.

