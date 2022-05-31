رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا بيلد 2022

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الاثنين معرض ليبيا بيلد الدولي 2022 للبناء والإنشاءات في دورته الثانية عشر والمقام على أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدي ليبيا ومديري الشركات.

وقد قام “الدبيبة” بجولة داخل أروقة المعرض اطّلع خلالها على آخر تطورات وابتكارات شركات البناء والتشييد.

حيث يشارك في المعرض أكثر من 120 شركة ليبية متخصصة في مجال البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 95 شركة من الخارج منها 35 شركة من إيطاليا، وأكثر من 29 شركة من تركيا، وأكثر من 10 شركات من مصر، وأكثر من 10 شركات من تونس.

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