خلال زيارته إلى مدينة مدريد الأسبانية.. “صنع الله” يبحث مع شركة ريبسول أوجه التعاون المشترك بين الطرفين

توجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط مصطفي صنع الله اليوم الإثنين بزيارة عمل إلى شركة ريبسول بمدينة مدريد الأسبانية ، وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة له من المدير التنفيذي للشركة جوسو جون ايماس .

وعلى هامش الزيارة عُقد اجتماع تم التطرق خلاله إلى أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة، حيث تم التأكيد على استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق الاستكشاف التعاقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري .

كما تم التأكيد على التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية وبما يتلائم مع ظروف المكامن وكذلك التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة وليبيا بصفة عامة، وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة على العلاقة الإستراتيجية التي تربط الطرفين والاستمرار في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.

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