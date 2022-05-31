“عون” يناقش مع وزير الدولة بالثروة النفطية بجمهورية نيجيريا المخططات المستقبلية لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون بحكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له مع وزير الدولة بالثروة النفطية بجمهورية نيجيريا تيمبري سيلفا، وبحضور سفير ليبيا بجمهورية نيجيريا عياد الطياري .

وتناول الاجتماع فحوي الاستثمارات النفطية للقارة في عالم النفط والغاز ثم تناول أيضًا سياق النقاش للطاقة المتحولة .

وأكد عون على ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة والتي تزخر بها ليبيا والقارة الأفريقية معاً واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالمنفعة العامة لشعوب القارة وتوفير الاحتياجات الريئسية مثل الطاقة الكهربائية .

نوقش خلاله كذلك بعض المخططات المستقبلية لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية وأشاد أيضًا بأن توجيهات حكومة الوحدة الوطنية لأفريقيا من ضمن الإرشادات التي تبت في تشجيع النشاطات المختلفة مع القارة .

فيما أكد وزير الدولة بالثروة النفطية بما جاء به وزير النفط و الغاز بأن تتوحد كل الجهود من أجل هذا المضمون ويكون التحول الطقوي تحت بنود وشروط تتفق مع جغرافية المنطقة وخصوصيتها، وأبدى أيضًا استعداده في التعاون المتبادل في المجالات النفطية وكذلك رغبته في زيارة دولة ليبيا .

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