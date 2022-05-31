تأكيداً لما نشرته صدى.. الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع شركات القطاع بخصوص التذاكر .. ورأيها بالخصوص

تأكيداً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية صرح مدير المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية بأن شركة الخطوط الجوية الليبية استضافت اجتماعاً ضم ثمانية شركات طيران لمناقشة انعكاس إرتفاع أسعار الوقود على أسعار التذاكر وتجنيب المواطنين زيادة أسعار التذاكر، وبناءً على مخرجات هذا الاجتماع تم تحويل محضره إلى وزارة المواصلات لاستكمال الإجراءات، وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 460 لسنة 2022 م الخاص بتخفيض أسعار وقود الطائرات.

كما كشف التير لصدى عدم تغيير أسعار التذاكر بعد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتخفيض سعر وقود الطائرات ، كما أوضح “التير” بأن أسعار التذاكر كانت تحسب بأسعار الوقود القديمة رغم زيادة أسعار الوقود العالمية والمحلية منذ شهر أكتوبر .

وكانت مصدر مسؤول قد كشف حصرياً لصدى الاقتصادية أن شركات النقل الجوي اجتمعت الأيام الماضية وطالبت الحكومة بتخفيض أسعار الوقود وإلا سيتم رفع أسعار التذاكر .

وبحسب المصدر فإن هذا الأمر الذي تسبب في إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (460) لسنة 2022 الخاص بتخفيض أسعار وقود الطائرات.

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