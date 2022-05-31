خاص.. مسؤول بالليبية للحديد والصلب يوضح أسباب إرتفاع منتجاتهم ويقول “أزمة الكهرباء تؤثر على خط الإنتاج”

قال مسؤولٌ بقسم الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب “عبدالباسط عمار” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مشاركتهم بمعرض ليبيا بيلد الدولي 2022 م : مشاركتنا في مثل هذه الملتقيات التجارية ومنها معرض ليبيا بيلد تُضيف الصبغة الرسمية لمثل هذه الملتقيات أكثر من كونها دعاية للشركة .

أضاف قائلًا: قبل أسبوعين بالتحديد أعلنت الشركة عن انخفاض في أسعار البيع بالنسبة للحديد والصلب الذي ينتجه المصنع ، كما أن سعر الحديد والصلب مرتبط بأسعار الحديد في العالم وقد انخفض انخفاض تدريجي في السوق العالمية الأمر الذي أدى إلى إنخفاض أسعار الحديد بنسبة 10‎%‎ .

وقال خلال حديثه بأن أسباب زيادة أسعار الحديد ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج ومن دولة البرازيل بالتحديد عبر ميناء الشركة .

أكد “عمار” كذلك بأنه لا توجد أي عقبات لخطوط الإنتاج إلا الكهرباء وبالأخص في فصل الصيف زغم امتلاك الشركة محطة توليد كهرباء خاص بها مربوطة مع الشبكة العامة، وبسبب مايحدث في الشبكة نضطر إلى إطفاء بعض الأفران أو العمل بأقل من الطاقة المعتادة .









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