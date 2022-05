“ريبسول” الإسبانية ستستأنف نشاط استكشاف الطاقة في ليبيا

اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة “ريبسول” جوسو جون إيماس، على استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق الاستكشاف التعاقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة عمل لصنع الله إلى شركة “ريبسول” بناء على الدعوة الموجهة له من المدير التنفيذي بالشركة بمدينة مدريد الإسبانية.

وبحسب الوطنية للنفط فقد تم التأكيد على التزام شركة “ريبسول” بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية وبما يتلاءم مع ظروف المكامن‏‎، ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة.

كما بحث صنع الله التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة وليبيا بصفة عامة، مؤكدا على العلاقة الإستراتيجية التي تربط الطرفين والاستمرار في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

