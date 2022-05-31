خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى توفر أرصدة من السيولة لدى المصارف بقيمة تفوق 3.3 مليار

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة لدى المصارف التجارية تفوق 3.3 مليار دينار .

كما صرح صباح اليوم لصدى الاقتصادية عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار لقسم الاصدار لمدينة غريان لتزويد فروع المصارف بالمنطقة بإحتياجاتها من السيولة .

وأفاد فريق السيولة بالمصرف المركزي عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار لقسم الاصدار بمدينة سبها لتزويد فروع المصارف بالمنطقة باحتياجاتها من السيولة.

وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، مصرف ليبيا المركزي .

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