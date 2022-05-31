اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى توفر أرصدة من السيولة لدى المصارف بقيمة تفوق 3.3 مليار

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة لدى المصارف التجارية تفوق 3.3 مليار دينار .

كما صرح صباح اليوم لصدى الاقتصادية عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار لقسم الاصدار لمدينة غريان لتزويد فروع المصارف بالمنطقة بإحتياجاتها من السيولة .

وأفاد فريق السيولة بالمصرف المركزي عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار لقسم الاصدار بمدينة سبها لتزويد فروع المصارف بالمنطقة باحتياجاتها من السيولة.

وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، مصرف ليبيا المركزي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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