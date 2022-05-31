مباحثات ليبية نيجيرية حول آليات الاستثمار في مجال الطاقة

تباحث وزير النفط والغاز محمد عون مع سفير ليبيا بجمهورية نيجيريا عياد مصباح الطياري، ووزير الدولة للثروة النفطية بجمهورية نيجيريا تيمبري سيلفا، حول أهمية الاستثمار في مجال الطاقة على مستوى أفريقيا.

وناقش الطرفان، على خلفية القمة الأولى نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمارات الطاقة؛ فرص الاستثمارات النفطية في القارة، وإمكانية التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى وضع مخططات مشتركة لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية.

بدوره، أكد عون ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة و التي تزخر بها ليبيا و القارة الأفريقية ككُل، بما يعُود على ليبيا وجيرانها بالفائدة.

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