الحرس البلدي بنغازي يضبط مخالفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية

بنغازي 31 مايو 2022 (وال) _ قام أعضاء وحدة التحريات بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بالتعاون مع مركز الحرس البلدي السلاوي، بحملة تفتيش على ثلاجات التخزين و مخازن و شركات في المدينة، حيث تم من خلالها ضبط مخالفات عدة، أهمها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبحسب مكتب الإعلام بالجهاز، فقد أفاد رئيس وحدة التحريات بالفرع (نقيب مرعي محمد اكويري) بأنه تم قفل ثلاجة بالشمع الأحمر، و إحالتها للتحقيق لمخالفتها الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مواد منتهية الصلاحية فيها.

كما حذر “اكويري” جميع أصحاب المخازن و ثلاجات التخزين، بالتبليغ على أي مواد منتهية الصلاحية، و عدم بيعها أو التصرف فيها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. (وال _ بنغازي) ه ع

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