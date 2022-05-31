صعود للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 31 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 31 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7559 دينار، مسجلاً صعوده عن يوم امس.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1083 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9948 دينار، والدولار الكندي 3.756 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2901 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.268 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2948 دينار، والدينار التونسي 1.5581 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.481 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022: