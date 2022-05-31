الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تبحث سُبل التعاون مع المؤسسة الوطنية للتعدين

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري اجتماعًا مع مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي ، بحضور مستشار الخصخصة ومدير إدارة الاستثمار ورئيس قسم المستثمرين بالهيئة ومدراء الفروع والمكاتب بالمؤسسة الوطنية للتعدين.

نوقش خلاله سُبل التعاون المشترك لدمج خطة التعدين ضمن الخارطة الاستثمارية حتى تصبح متاحة إلى المستثمر المحلي والأجنبي .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لوضع آلية عمل بالشباك الموحد، وأطلع الحضور على الدورة المستندية الخاصة بالمستثمرين بكافة الإعفاءات والمزايا والحقوق التي نص عليها قانون الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار والقانون رقم (2) لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر .

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