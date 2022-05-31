“الغاوي” يُطالب من اللجنة الفرعية لحصر مواقع المشروعات الإسكانية المتوقفة بسرعة إتمام أعمالها

اجتمع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، يوم أمس الإثنين مع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية المعنية بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإقراض الشباب والأسر المحتاجة، والمُشكلة وفق قرار وزير الإسكان والتعمير، بشأن حصر مواقع المشروعات الإسكانية المتوقفة وقطع الأراضي الفضاء التابعة لشركة التنمية العمرانية، والمستهدفة الاستفادة منها عن طريق الاستثمار والمطورين العقاريين.

كما طالب الغاوي خلال الاجتماع من اللجنة سرعة إتمام أعمالها وتقديم تقريرها للجنة المركزية، بغية إحالتها لمجلس الوزراء واعتمادها.

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