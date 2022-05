وزارة الاقتصاد: قصر استيراد الأمصال و اللقاحات البيطرية على الشركة الوطنية للأدوية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بشأن قصر استيراد الأمصال و اللقاحات البيطرية على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات .

وأشار القرار إلى أنه يجوز للشركات الوطنية المسجلة لذى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات و المستلزمات البيطرية توريد اللقاحات والأمصال البيطرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

كما اشترط القرار على الشركات الوطنية الموردة توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لنقلها و تخزينها، مؤكدا على المخاطبين بأحكام القرار وضعه موضع التنفيذ وإلغاء كل ما يخالفه.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة – ليبيا

