اقتصاد

وزارة الاقتصاد: قصر استيراد الأمصال و اللقاحات البيطرية على الشركة الوطنية للأدوية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بشأن قصر استيراد الأمصال و اللقاحات البيطرية على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات .

وأشار القرار إلى أنه يجوز للشركات الوطنية المسجلة لذى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات و المستلزمات البيطرية توريد اللقاحات والأمصال البيطرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

كما اشترط القرار على الشركات الوطنية الموردة توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لنقلها و تخزينها، مؤكدا على المخاطبين بأحكام القرار وضعه موضع التنفيذ وإلغاء كل ما يخالفه.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة – ليبيا

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قناة ليبيا الاحرار

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