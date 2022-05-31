الوطنية للنفط تطلق برنامجا لتدريب المئات من الشباب الباحثين عن عمل عبر تطبيق “ساب”

طرابلس 31 مايو 2022 م ( وال ) أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط برنامجا لتدريب الباحثين عن عمل عبر تطبيق “ساب” بالتعاون مع شركة سرت، ومعهد النفط للتدريب والتأهيل؛ لتوفيرهم الدعم اللوجستي لنجاح هذا البرنامج.
ويستهدف البرنامج التدريبي ـ بتمويل من شركة ساب العالمية ـ تدريب المئات من الشباب وخريجي الجامعات وتأهيلهم ” والدفع بالعناصر الشابة، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن للاستفادة من محتويات البرنامج الذي سيسهم في التحاقهم بشركات القطاع وتزويدهم بإلمام كافٍ بتطبيقات ساب الجاري استعمالها.
ويستغرق التدريب الذي سيكون عن بُعد، 12 أسبوعا، ويتوزع المتدربون على مجموعتين، الأولى في قاعات شركة سرت، والثانية في قاعات معهد النفط.
وحضر انطلاق البرنامج التدريبي،المدراء العامون بإدارات تنمية الموارد البشرية محمد أبولعج، وعضو لجنة الإدارة بمعهد النفط للتدريب والتأهيل علي القاضي، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالمؤسسة صلاح هندر.
وحضر عبر الدائرة المغلقة: مدراء إدارات تقنية المعلومات و التدريب بشركة سرت والمدير الإقليمي لشركة “ساب” والمشرف العام لبرامج التدريب بشركة “ساب” . (وال _ طرابلس)
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