“وكيل الصحة” يتعهّد بتذليل المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الصحي بمدينة بني وليد

قام وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي» بتفقد سير تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية الواقعة داخل مدينة «بني وليد» خلال زيارة رسمية أجراها للمدينة، يوم أمس الإثنين، رفقة وفد من وزارة الصحّة.

كذلك قام ببحث الجوانب المتعلقة بالنهوض بالخدمات الصحية في المدينة، كما تطرّق اللقاء إلى أهمية تضافر الجهود لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

هذا وشملت زيارة الوكيل كلًا من مستشفى «بني وليد العام» ومستشفى «الشمالية القروي» ومستشفى «الظهرة القروي»، اطّلع خلالها على احتياجات المرافق الصحية، واستمع إلى ملاحظات مسؤولي الأقسام والوحدات حول المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.

وعلى نحو متصل، تعهّد الوكيل بتذليل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع الصحي بالمدينة، من خلال حزمة من التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة.

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