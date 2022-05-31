القابضة للإتصالات تناقش استراتيجية القطاع بالكامل

عُقد يوم أمس الإثنين اجتماعًا بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، المدير العام، ومدراء الإدارات، ومدراء المكاتب بالشركة لمناقشة الاستراتيجيات ومجريات الأمور المتعلقة بتحقيق رؤية القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة .

نوقش خلاله استراتيجية الشركة القابضة للإتصالات واستراتيجية قطاع الإتصالات بالكامل المؤدية إلى تحقيق أهدافهم وبلوغ وجهاتهم في سنة 2025م .

كما جاء خلال الاجتماع دراسة للاستراتيجيات السابقة، وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية، والآلية التي سيتم بها توحيد الجهود وتوجيهها في مسار متسق، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من خلال التعاون مع شركات دولية وعالميّة .

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