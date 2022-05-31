وزارة النفط تشدد على ضرورة تحييد القطاع عن الصراعات السياسية

شددت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة على ضرورة تحييد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة ورفض التدخلات الخارجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اطلعت عليه 218، أن من أوقف تصدير النفط من الحقول والموانئ النفطية حرس المنشآت النفطية بتعليمات من أطراف سياسية ولا علاقة لأي مكون مدني بالإغلاق التصدير، بحسب نص البيان.

وأشارت إلى أن إغلاق التصدير تسبب في انقطاع الغاز على محطات توليد الكهرباء محذرة في الوقت ذاته من أن يحدث انقطاع كامل للكهرباء عن بعض مدن المنطقة الشرقية، خصوصًا محطتي الزويتينة وشمال بنغازي.

ودعت الوزارة جميع الأطراف للتوصل لحل ينهي أزمة إقفال الإنتاج حتى يتسنى لها القيام بدورها في متابعة التوزيع العادل للتنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية.

ويواصل عدد من المحتجين إيقاف تصدير النفط من حقول وموانئ البريقة و السدرة ورأس لانوف والزويتينة على خلفية المطالبة بوضع آلية واضحة لتوزيع العائدات النفطية بين أقاليم البلاد في ظل وجود حكومتين.

وأكد تقرير المصرف المركزي الخاص بالإيرادات والإنفاق عن الربع الأول من العام الحالي وضع ترتيبات مالية طارئة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34 مليار دينار.

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