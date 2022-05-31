وزير النفط والغاز يبحث مع نظيره بنيجيريا فرص الاستثمارات النفطية على مستوى أفريقيا

طرابلس 31 مايو 2022 (وال) – بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير الدولة للثروة النفطية بجمهورية نيجيريا تيمبري سيلفا، أهمية الاستثمار في مجال الطاقة على مستوى أفريقيا.

وناقش الطرفان، على هامش القمة الأولى نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمارات الطاقة؛ فرص الاستثمارات النفطية في القارة، وإمكانية التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى وضع مخططات مشتركة لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الإفريقية.

وأكد عون على ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة والتي تزخر بها ليبيا والقارة الإفريقية معا، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالمنفعة العامة لشعوب القارة وتوفير الاحتياجات الرئيسية مثل الطاقة الكهربائية .

ومن جانبه أبدى وزير الدولة للثروة النفطية بنيجيريا، استعداده في التعاون المتبادل مع ليبيا في المجالات النفطية ، داعيا إلى اهمية توحيد كل الجهود؛ من أجل استغلال الموارد النفطية التي تزخر بها البلدان الإفريقية تحت بنود وشروط تتفق مع جغرافية المنطقة و خصوصيتها. (وال _ طرابلس)

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