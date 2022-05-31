الإتحاد الوطني لعمال ليبيا يُقرر الوقوف مع النقابة العامة للعاملين بقطاع النفط ودعمها في إقامة وقفة احتجاجية

أعلن الإتحاد الوطني لعمال ليبيا لجميع رؤساء النقابات الأساسية والفرعية والعامة العمالية والمهنية بالإتحاد بأن المكتب التنفيذي بالإتحاد الوطني لعمال ليبيا قد قرر في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بمعهد النهضة التقني في الثامن والعشرون من مايو الوقوف مع النقابة العامة للعاملين بقطاع النفط ودعمها في إقامة وقفة احتجاجية بحديقة جنة العريف أمام المؤسسة الوطنية للنفط في صباح الأحد القادم الخامس من يونيو وذلك من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً .

وجاء هذا للتعبير عن رفض جميع العاملين المنضمين للنقابات العمالية والمهنية بالإتحاد الوطني لعمال ليبيا عن إقفال الحقول والموانئ النفطية بشرق البلاد وتعرض العديد من الحقول وخطوط النقل إلى عمليات تخریب ممنهجة وسرقة معداتها وبيعها كخردة خارج البلاد .

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