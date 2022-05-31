بعد إيطاليا.. مباحثات ليبية ألمانية لتعزيز التعاون في مجال الحديد والصلب

بحث رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت فرص التعاون مع الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال، إلى جانب استعراض بعض الإشكاليات التي تعترض سبل تعزيز التعاون.

وتعهد أونماخت خلال اللقاء بحلحلة هذه الإشكاليات، معبرًا عن تفاؤله من أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا ليبيًا ألمانيًا على المستوين الاقتصادي والصناعي وبما يحقق المنفعة للطرفين.

وكان الفقيه فقد بحث خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال اليومين الماضيين سبل تعزيز التعاون مع شركات الحديد والصلب الإيطالية، إلى جانب استعراض نتائج زيارة وفد الشركة لعدد من الشركات الإيطالية في فبراير الماضي، ومتابعة نتائجها وتعزيز التواصل، وحلحلة المشكلات والعقبات.

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