نزلت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1848.6 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5% خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1852.7 دولار للأوقية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجدداً في يونيو ويوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 21.7 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3% إلى 961.3 دولار وصعد البلاديوم 1.5% إلى 2062.8 دولار لكنه انخفض بنسبة 11% حتى الآن هذا الشهر مسجلاً أكبر انخفاض منذ نوفمبر.

The post أسعار الذهب العالمية تقترب من تسجيل خسارة شهرية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا