عقد صباح اليوم بديوان مجلس الوزراء، اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

حيث خصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها، التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وإعداد البيانات اللازمة لصرف المخصصات.

فيما أفاد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن المؤسسة استكملت تجهيز هذه البيانات خلال الأسبوع الماضي، والتنسيق متواصل مع وزارة المالية.

كما تطرق الاجتماع لمتابعة تنفيذ باقي أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، والعمل على بعض الإجراءات الفنية والقانونية من أجل إصدار التفويضات المالية.

The post ديوان مجلس الوزراء يضم المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وديوان المحاسبة لمتابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا