“باشاغا” : نسعى لتعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

قال رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الثلاثاء إن حكومته سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق.

وأضاف “باشاغا” أن حكومته ستخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص من نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج وخلق مناخ تنافسي يُبعدنا عن مناخ الحروب و الصراع والاقتتال والاحتراب.

وأشار رئيس الحكومة الليبية أننا نسعى إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص.

وأكد “باشاغا” أن المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي لابد أن يكتمل تشكيلها القانوني وفقاً للقانون و سبيل المثال لا الحصر فإنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته و برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي و بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.

