“الحويج” يبحث سُبل تنظيم عمليات توريد المنتجات التركية وفق المواصفات القياسية المعتمدة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم الإثنين اجتماعًا مع المستشار الاقتصادي بسفارة الجمهورية التركية لدى دولة ليبيا بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ورئيس لجنة متابعة دعم الأمن الغذائي ومستشار الوزير ومدير مكتب العلامات التجارية وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش اللقاء سُبل تنظيم عمليات توريد المنتجات التركية وفق المواصفات القياسية المعتمدة وبالأخص سلعة الدقيق، وكذلك تسجيل العلامات التجارية التركية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث بلغ عدد العلامات التجارية التركية 1518 علامة مسجلة، وتناول أيضًا قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بالنشاط التجاري وأهمية تنظيم العمالة التركية بالسوق الليبي بما يتفق والتشريعات الليبية النافذة.

كما طالب الوزير الجانب التركي بضرورة التعاون في ضبط شحنات الخردة التي يتم تصديرها بالمخالفة وعدم قبول توريدها عبر المنافذ التركية مالم يتم الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة وزارة الاقتصاد والتجارة.

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