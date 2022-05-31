جهاز تنفيذ مشروعات النهر الصناعي يبحث ما تتعرض له منظومات النهر على الإمداد المائي لمدينة بنغازي

اجتمع رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي “عبدالناصر بوبطينة”اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية بنغازي “صقر بوجواري”، وبحضور مجموعة من المهندسين من جهاز النهر.

تناول الاجتماع مناقشة ما تتعرض له منظومات النهر الصناعي بالمرحلة الأولي من اعتداءات وانتهاكات مما أثرت بشكل سلبي على الإمداد المائي لمدينة بنغازي، كما قدم مدير إدارة الشؤون الفنية عرضاً مرئياً موضحاً حجم وأنواع الاعتداءات التي يتعرض لها مسار النهر الصناعي المُغذي لمدينة بنغازي والمصاعب والمشاكل التي تواجهها فرق الصيانة والتشغيل لتأدية مهامها بالشكل الصحيح.

وأكد الجميع على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق فيما بينها لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة وإزالة كافة العوائق والمباني العشوائية والوصلات الغير شرعية وتطبيق القانون ومسألة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المياه على اعتبار الأمن المائي أمن قومي.

وفي ختام الاجتماع أتفقت الجهات الأمنية على ضرورة عقد اجتماع لتشكيل قوة أمنية رادعة ووضع خطة عمل بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي.

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