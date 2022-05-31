عاجل.. تعرف على معدل التضخم للربع الأول من العام الجاري 2022

أشار تقرير التضخم الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي الى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بحسب بيانات مصلحة الاحصاء والتعداد إرتفع خلال الربع الأول من العام 2022 ليسجل 284.6 نقطة بزيادة قدرها 13.2 نقطة على أساس سنوي، مقابل 271.4 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق، ليسجل معدل التضخم للربع الأول 2022 نسبة (4.9%).

وبمقارنة مع الدول الآخر فتعد ليبيا الأقل أمام تونس الذي وصل بها التضخم 7.5 ، ومصر 14.9 .

وبتحليل إتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية فقد إرتفع معدل التضخم في معظم المجموعات السلعية عدا مجموعتي التبغ والتعليم. حيث بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 323.5 نقطة بزيادة قدرها 15.8 نقطة، أي ما يعادل 5.1%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 428.9 نقطة، أي بارتفاع قدره 17.1 نقطة ما يعادل 4.2%، كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 186.6 نقطة، بزيادة قدرها 10.6 نقطة، ما يعادل 6.0%.

وكذلك إرتفع الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 13.9 نقطة ليسجل 361.6 نقطة، أي ما يعادل 4.0%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 345.0 نقطة، بزيادة قدرها 10.2 نقطة، أي ما يعادل 3.1%.

وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعاً ملحوظاً مقداره 19.9 نقطة ليصل إلى 207.1 نقطة، أي ما يعادل 10.6%، ومجموعة الاتصالات أيضاً ارتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليسجل 83.6 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.8%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 206.5، أي بارتفاع قدره 2.2 نقطة ما يعادل %1.1، وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مسجلاً 345.3 نقطة، أي بزيادة قدرها 4.9 نقاط ما نسبته 1.4%.

وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.3 نقطة، مسجلا 296.7 نقطة، أي بزيادة بلغت 4.0%، في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة التبغ بمقدار 0.3) نقطة أي ما يعادل 0.1%، فيما استقرت الأسعار في مجموعة التعليم.

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