مراسل “وال”: تشكيل فريق عمل أمني لوقف الاعتداءات على مسار النهر الصناعي المُغذي لمدينة بنغازي

بنغازي 31 مايو 2022 (وال)- عُقد بالمقر الرئيسي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ببنغازي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بناء على دعوة من معاون آمر كتيبة النهر عقب زيارته لعدة مواقع داخل مدينة بنغازي وخارجها، وبناء على تقارير واردة مُسبقًا تقر بوجود انتهاكات واعتداءات وبناء عشوائي على مسارات النهر، مما أثر على سلامة الأنابيب الناقلة للمياه.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه من قبل جميع الأطراف المعنية المتمثلة في كلا من قبل رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز عبد الناصر بوبطينة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، واللواء فوزي المنصوري، ومدير مديرية أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، والعميد سعيد نجم، ومعاون آمر كتيبة أمن النهر عقيد عادل الجبو، ورئيس جهاز الحرس البلدي عقيد فرج العقوري، ومعاون رئيس جهاز الحرس البلدي رائد فرج الدرسي، وآمر السرية الأولي بكتيبة أمن النهر رائد خالد حبيب الله، وآمر القوة الأمنية المشتركة لحماية النهر فضل الله يونس، ومدير مكتب عميد بلدية بنغازي يوسف الزاوي، إلى جانب عدد من مهندسي جهاز النهر.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي – لمراسل “وال” – إن “مدير إدارة الشؤون الفنية قدم عرضًا مرئيًا؛ موضحًا حجم وأنواع الاعتداءات التي يتعرض لها مسار النهر الصناعي المُغذي لمدينة بنغازي، والمصاعب والمشاكل التي تواجهها فرق الصيانة والتشغيل لتأدية مهامها بالشكل الصحيح”.

وأضاف الساعدي أن جميع الأطراف أبدت استعداد تام بضرورة حماية مسار النهر، والاتفاق على ضرورة تشكيل فريق عمل أمني مشكل رادع والإسراع في وضع خطة عمل بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي. (وال) ح س/ ر ت

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