رئيس صندوق التأمين الصحي يؤكد استمرار إصدار بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين

عقد اليوم الثلاثاء 31 مايو ، بديوان مجلس الوزراء اجتماعاً ضم صندوق التأمين الصحي ، ووزارة المالية ، ونقابة المتقاعدين ، وديوان المحاسبة ،وذلك لمتابعة إجراءات التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المشروع.

وأفاد رئيس الصندوق “طلال عجاج” أن عدد المتقاعدين المسجلين بالمنظومة بلغ أكثر من 40 ألف متقاعد، وأنه تم البدء في إصدار البطاقة الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي ، وأن عملية الإصدار والتسجيل تسير بشكل جيد ، وأن الأمور تحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة.

كذلك أكد مدير الرقابة الإدارية على القطاع السيادي “رضا قرقاب” أن ديوان المحاسبة داعماً لخطوات الحكومة في هذا الملف .

وفي الختام اتفق المجتمعون على استكمال إستخراج البطاقات ، وحث جميع المتقاعدين على التسجيل ، والبدء في تقديم الخدمات وفق المتاح .

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