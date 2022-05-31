اقتصاد

مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يجتمع مع المدير العام لمصرف التنمية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ضم رئيس فريق العمل الاستشاري “أحمد الأحجل” ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عماد بحري”، مع المدير العام لمصرف التنمية “سالم أمحمد الشويرف” .

تناول الاجتماع مناقشة أهمية التنمية الاقتصادية ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية والصناعية والإنتاجية والخدمية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

كما تم التأكيد على أهمية مصرف التنمية في حشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية لتنمية الاقتصادية في البلاد، هذا وقد اتفقا الجانبان على ضرورة عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة، وكذلك وضع نتائجها أمام الصانع القرار.

وفي ختام الاجتماع أكد المدير العام لمصرف التنمية على استعداد المصرف لدعم الورش وتهيئة المناخ المناسب لإقامتها بالتعاون مع فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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