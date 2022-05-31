اقتصاد

مجلس الوزارة بالوحدة الوطنية يتابع تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية لنفط

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد اليوم الثلاثاء 31 مايو ، بديوان مجلس ، اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية لنفط ، وضم الاجتماع ديوان المحاسبة ، ومصرف ليبيا المركزي ، والمؤسسة الوطنية للنفط .

وتم خلال هذا الاجتماع متابعة تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية لنفط ، والشركات التابعة لها ، التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وإعداد البيانات اللازمة لصرف المخصصات .

كما أفاد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية لنفط خلال هذا الاجتماع ، أن المؤسسة استكملت تجهيز هذه البيانات خلال الأسبوع الماضي ، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية .

وتم خلال هذا الاجتماع متابعة تنفيذ باقي أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ، والعمل على بعض الإجراءات الفنية والقانونية من أجل إصدار التفويضات المالية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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