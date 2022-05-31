رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب لـ (وال): اعتماد جدول المرتبات الموحد خلال الجلسة القادمة للمجلس

سرت 31 مايو 2022 (وال)- اختتم بمقر ديوان مجلس النواب بسرت اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقد بشأن تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 م.

وأوضح رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – بأن الاجتماع قرر بعد مناقشته بشكل مستفيض للميزانية المقدمة من الحكومة أحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية لمزيد من الدراسة وتضمين الملاحظات حيالها، ليتم عرضها على مجلس النواب لاعتمادها في جلسته المقبلة المتوقع عقدها خلال المدة القريبة القادمة.

فيما يتعلق بجدول المرتبات الموحد – قال ” تنتوش ” في تصريحه لـ (وال)؛ إن اللجنة المشكلة لدراسة جدول المرتبات، أحالت مشروع الجدول لمجلس النواب لدراسته، ومن المتوقع أن يتم اعتماده في الجلسة القادمة. (وال)

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