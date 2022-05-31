لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط تُتابع تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة

طرابلس 31 مايو 2022 (وال)- عقدت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لمتابعة تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها، والتي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وإعداد البيانات اللازمة لصرف المخصصات.

كما تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بديوان الحكومة بالعاصمة طرابلس؛ بحضور ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، إجراءات تنفيذ باقي أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، والإجراءات الفنية والقانونية من أجل إصدار التفويضات المالية.

وأفاد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن المؤسسة استكملت تجهيز هذه البيانات خلال الأسبوع الماضي، والتنسيق متواصل مع وزارة المالية بالخصوص. (وال)

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