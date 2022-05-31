وزيرة العدل تبحث مع مدير عام مصرف الصحاري التسهيلات والتأمين الطبي بالمصرف

اجتمعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” اليوم الثلاثاء، مع مدير عام مصرف الصحاري “إسماعيل عبد الهادي” وبحضور وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية “علي اشتيوي” .

تناول الاجتماع مناقشة خدمات المصرف المختلفة والذي تضمن عدة جوانب من بينها التسهيلات والتأمين الطبي وفقاً للمواصفات الحديثة اللازمة للعمل المصرفي، وذلك سعياً وراء تقديم خدماته بكل يسر تلبية لاحتياجات وزارة العدل والهيئات القضائية وجهاز الشرطة القضائية والجهات التابعة للوزارة .

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على متابعة الاجتماعات من أجل وضع الأليات المناسبة لتنفيذها.

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