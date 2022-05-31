المكتب الإعلامي لاتحاد عمال النفط: هذه أسباب التسرب النفطي قرب محطة البوستر

أفاد المهندس مدير المكتب الإعلامي بالاتحاد العام لعمال النفط والغاز بليبيا فتحي التواتي، في تصريحات لـ 218، بأن الميزانيات وعدم تمكن إدارة شركة الخليج العربي للنفط من صيانة خطوط نقل الزيت بكافة حقول الشركة، إضافة إلى تداعيات توقف ضخ الزيت الخام من السرير إلى طبرق من حين لآخر، أدى إلى حدوث تسرب بخط السرير الحريقة بالقرب من محطة البوستر.

وأكد التواتي أن الإغلاقات المتكررة وعدم الصيانة بسبب شح الميزانية، يجبر على إيقاف آبار إنتاج النفط مع العلم أن جميع الآبار تنتج عن طريق المضخات الكهربائية، وعند إعادة تشغيل هذه المضخات تحدث الكثير من المشكلات من أعطال بالمضخة نفسها بسبب طول التوقف وأعطال في التوصيلات الكهربائية، والتي بدورها تؤثر على المضخات، مع العلم أن هذه المضخات غالية الثمن ولا يمكن صيانتها إلا عن طريق شركات خاصة.

وأشار التواتي إلى أسباب أخرى تتجلى في أن خام السرير يحتوي على الكثير من الشمع وفي حال توقف الإنتاج، يتوقف إرسال فرش التنظيف مما يسبب في انسدادات جزئية أو كلية بالخط بالإضافة إلى ركود المياه المصاحبة للزيت الخام في الأماكن المنخفضة، وهذه المياه شديدة الملوحة تكون السبب الرئيس في حدوث تآكل الخط الرئيس ومن ثم حدوث التسربات ما يعتبر من المشكلات المباشرة لتوقف ضخ الزيت الخام. أما المشكلات غير المباشرة فهي توقف جميع عمليات الإنتاج والتصفية وفصل الزيت بالحقول، وهذا التوقف يؤثر في استهلاك قطع الغيار غير المتوافرة لشح المخصصات المالية للشركة وعجزها عن توفير هذه المواد.

وأكد التواتي أن العمل مستمر لإيقاف هذا التسرب عن طريق نقل حفار كبير وآخر صغير وجرافة وسيارة الشفط بالإضافة إلى المعدات والأدوات اللازمة لعملية إيقاف التسرب.

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