“وزير الداخلية” يؤكد بدء صرف الزيادات المقررة لمنتسبي الوزارة نهاية الأسبوع القادم وأن تصرف الزيادات اعتبارا من شهر “1” لهذا العام

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” اليوم الثلاثاء بأن الوزارة تعمل على صرف الزيادات المقررة لمنتسبيها وفق الجداول المرفقة بقانون رقم 5 لسنة 201‪8 وتعديله رقم 6 لسنة 2019‪، بحيث يتم صرفها اعتبارا من يناير 1 لسنة 2022‪

وأوضح “مازن” بأن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمطابقة بيانات المنتسبين لوزارة الداخلية والتي انجزت نسبة كبيرة من العمل المناط بيها بمطابقة بيانات مديريات الأمن والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة باستثناء خمس مديريات أمن وجهازين ننتظر أن تستكمل بياناتها خلال اليومين القادمين.

وأضاف وزير الداخلية بأن اللجنة أوشكت على الإنتهاء من عملها، مشيراً إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بمنتسبي الوزارة لدى وزارة المالية ستكون منتهية نهاية الأسبوع القادم، ومن ثم سيعمل الموظفين بوزارة المالية على البدء في صرف الزيادات المقررة لمنتسبي وأعضاء وزارة الداخلية لهذا العام.

