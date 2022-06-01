بحضور مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين.. انطلاق حملة إقفال لعدد من المحاجر المخالفة للدولة الليبية

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، حملة إقفال لعدد من المحاجر المخالفة للدولة الليبية والذين لم يقومو بتخليص المستحقات المطلوبة منهم، بتعليمات من قبل النائب العام، وذلك بحضور مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين “فرج الشندولي”.

حيث تم حصر الأنشطة بالمنطقة وتم قفل المخالف منها وايقافهم عن العمل واعطاءهم فرصة ٱخيرة لتسوية ٱوضاعهم ٱو لإحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون رقم 2 لسنة 71 ولائحته التنفيدية بشٱن المناجم والمحاجر، هذا وستستمر الحملات على جميع المحاجر لحماية الثروة المعدنية بالبلاد.























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