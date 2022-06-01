اقتصاد

خاص.. بالأوراق: لهذه الأسباب لم يحضر “شكشك” ونائبه الاجتماع المنعقد بسرت

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس إلى مدير مكتب رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم حضور رئيس الديوان “خالد شكشك” ووكيله للاجتماع المنعقد بسرت الأمس لتزامنه مع زيارتهم الرسمية إلى محكمة التدقيق الهولندية.

كما تضمنت المراسلة أنه الزيارة ستكون لأربعة أيام بدءً من الأمس 31 مايو لتوقيع اتفاقية انضمام ديوان المحاسبة لبرنامج شراكة 2 المتعلق بتطوير مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المجموعة العربية خلال خمس سنوات ، وأن الإتفاقية التي تم العمل عليها لسنوات من خلال فريق مشترك والإتفاق عليها بشكل نهائي على محاورها وتحديد موعد توقيعها من رئيسي الأجهزة بحضور نائبيهما قد تم مسبقاً وأن تأجيل الموعد سيؤثر على فرص الاستفادة من هذا المشروع ويعطي صورة سلبية على المؤسسات الليبية .

وتكليف من يمثل الديوان لحضور الاجتماع ، مع الإشارة إلى التنسيق بشأن موعد للاجتماع بعد رجوع رئيس الديوان من المهمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك