سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 01 يونيو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 01 يونيو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 01 يونيو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0400 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0450 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0425 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0475 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.055 دينار

اليورو – طرابلس = 5.330 ~5.335 دينار

اليورو – بنغازي = 5.335 ~5.340 دينار

الجنية الإسترليني 6.28 دينار

الليرة التركية 0.32 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب221.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب257.83 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب294.66 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2062 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.18 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.18 “مصرف الوحدة” – 5.10 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.