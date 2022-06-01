طرابلس 01 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 600 متر بمناطق مختلفة في طرابلس.

وأوضحت الشركة أن أعمال السرقة و النهب و الإعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة، وكان آخرها سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 600 متر على خط أبو جناح فرعية الدواجن ، بدائرة توزيع الحي الصناعي التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إن هذا السرقة أدت إلى انقطاع الكهرباء على عدد من الأحياء السكنية في المدينة. (وال _ طرابلس) هـ ع

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