تأمين عمل غرفة حصر وإزالة المخالفات بمدينة مصراتة

مصراتة 01 يونيو 2022 (وال) _ أمنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عمل غرفة حصر وإزالة المخالفات والإعتداءات بمدينة مصراتة.

هذا و قامت غرفة الحصر بمعاينة مشروع ساسو الزراعي، ومتابعة أعمالها السابقة فيما يتعلق برصد التعديات على هذا المشروع من قبل بعض المواطنين، واستغلاله بما يخالف القانون.

الجدير بالذكر أن هذا العمل جاء بناءً على تعليمات النائب العام باسترجاع أملاك الدولة، وإيقاف التعديات عليها من قبل الخارجين عن القانون. (وال _ مصراتة) هـ ع

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