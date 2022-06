أسعار النفط تُعاود الارتفاع بعد خسائر في جلسات سابقة

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 35 سنتا أو 0.3% إلى 115.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش، وانخفضت عقود الخام بـ1.7% عند التسوية أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأغلقت عقود تسليم يوليو تموز أمس عند 122.8 دولار للبرميل، بزيادة 1%، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.3% إلى 115.04 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان مايو الماضي، على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.

هذا واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين، على خفض واردات النفط الروسي 90% بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزوها أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وبمجرد إقرار العقوبات على النفط الخام بالكامل، سيتم تنفيذها على مراحل على مدى ستة أشهر بالنسبة للخام على مدى ثمانية أشهر للمنتجات المكررة. ويستثني الحظر النفط الروسي عبر خط أنابيب في تنازل للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

وفي الصين، انتهى الإغلاق الصارم الذي استمر شهرين لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد، ولكن تقارير تفيد بأن بعض المنتجين في “أوبك+”، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإنتاج، حدت من المكاسب وسط توقعات بأن مثل هذه الخطوة ستزيد الإمدادات.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: “إعادة فتح شنغهاي بالكامل من قيود كوفيد-19 قد تعزز المعنويات في الأرجاء، لكن الإعفاء المحتمل لروسيا من جانب أوبك، من اتفاق الإنتاج، هو القصة الأكبر”.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مندوبين في “أوبك”، أنه بينما لا يوجد دافع رسمي لدول أوبك لضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص محتمل من روسيا، بدأ بعض الأعضاء الخليجيين التخطيط لزيادة الإنتاج في وقت ما في الأشهر القليلة المقبلة.

وزاد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في مارس آذار أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صدر أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع صدور بيانات من الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات غدا الخميس، وتوقع المحللون، في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

The post أسعار النفط تُعاود الارتفاع بعد خسائر في جلسات سابقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا