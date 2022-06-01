“شكشك” يشارك في أشغال الملتقى الفني على مستوى الإدارة العليا بهولندا

شارك رئيس ديوان المحاسبة وكيل الديوان اليوم الاربعاء بمقر محكمة الحسابات الهولندية، أشغال الملتقى الفني على مستوى الإدارة العليا الذي يجمع بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية.

حيث أشار نائب رئيس المحكمة إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومن جانبه أكد رئيس الديوان على الحرص الشديد لمواصلة تطوير عمل الديوان.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من أهدافنا الاستراتيجية في إحداث النقلة النوعية في عمل الديوان عبر اطلاعنا على التجارب الفعلية وتبادل الخبرات مع نظرائنا من الأجهزة الرقابية.

كما تمت المباشرة في أشغال اليوم الأول والمتضمن زيارة رئيس الديوان الوكيل إلى وزير المالية الهولندي للاطلاع على واقع العلاقة الفنية بين محكمة الحسابات الهولندية ووزارة المالية، وفي ذات الوقت تنطلق أعمال الفريق الفني من الجانبين لمناقشة موضوعي التخطيط الاستراتيجي ورقابة الأداء.

وفي الختام يشار إلى أن أعمال الملتقى ستستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهى بتوقيع اتفاقية برنامج فني تحت إسم (شراكة ) يمتد عبر خمس أعوام متتالية (2022-2026).

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