شركة الخليج للنفط: التسرب النفطي يؤدي الى فقدان 22,000 برميل يوميا

أكد شركة الخليج العربي للنفط حدوث تسرب بخط السرير الحريقة بالقرب من محطة البوستر 10كيلو أدى لفقد 22,000 برميل يوميًا من النفط الخام.

وأفادت الشركة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية وتابعته 218، أنها اتخذت الإجراءات كافة والخطوات من قبل الإدارات المختصة لإيقاف هذا التسرب، مرجعة السبب وراء التسريب إلى تأخر الميزانيات المخصصة لصيانة الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى موانئ التصدير وإجراء المعالجات الكيميائية لخطوط النقل وتعذر إنزال الفرشاة الذكية لقياس سمك الخطوط واتخاذ ما يلزم حيالها.

ويواصل عدد من المحتجين إيقاف تصدير النفط من حقول وموانئ البريقة و السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة، على خلفية المطالبة بوضع آلية واضحة لتوزيع العائدات النفطية

وتعكف اللجنة المعنية بدراسة الميزانية الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط على وضع التصور النهائي بالتنسيق مع مصرف لليبيا المركزي وحكومة الوحدة، فيما أكد تقرير المصرف المركزي عن تتبع حركة الإيراد والإنفاق للربع الأول من العام الجاري وضع ترتيبات مالية للمؤسسة بقيمة 34 مليار دينار.

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